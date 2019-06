Des expérimentations pour se déplacer autrement dans le Cotentin

Cet été, une navette gratuite circulera dans le centre ville de Cherbourg. Elle passera notamment par la Cité de la mer, la place de la République, les quais... Un service qui répond à une demande de longue date des commerçants du centre et servira aussi aux touristes, notamment croisiéristes. Cette navette circulera du lundi au samedi entre 9 heures et 20 heures (sauf le jeudi : arrêt à 17 heures en raison de la fermeture des quais).

Convertir les habitants au vélo

La Ville va aussi proposer aux habitants de l'agglomération 85 vélos à assistance électrique en location longue durée (trois mois renouvelables). Si au bout d'un an d'utilisation, les usagers veulent investir dans leur propre vélo, ils pourront obtenir une aide à l'acquisition d'un montant d'environ 200 euros.

Une navette à la demande

Quant aux liaisons avec le reste du Cotentin, elles sont aussi au programme. Ainsi, à partir du mois de juillet et jusqu'à la fin de l'année, les habitants du Val de Saire auront à leur disposition une navette à la demande qui fonctionne via un algorithme.

Réservable sur smartphone, en ligne ou au téléphone, ce minibus pourra les emmener jusqu'à Tourlaville, et leur donner accès au réseau de transports de Cherbourg-en-Cotentin pour le prix d'un ticket de bus. 22 arrêts seront desservis sur les communes de Digosville, Bretteville et le Mesnil-au-Val. L'utilisateur n'aura qu'à indiquer l'heure à laquelle il souhaite arriver à destination, et la navette passera le chercher à l'arrêt le plus proche de sa position. Ensuite, l'itinéraire sera élaboré en fonction des demandes des autres utilisateurs.

Encore faudra-t-il que les usagers, plutôt habitués à se débrouiller seuls dans des territoires très peu desservis, soient au rendez-vous.