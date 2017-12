Après la vignette Crit'air, lancée en 2016 pour classer les véhicules en fonction de la pollution qu'ils génèrent, des experts missionnés par Elisabeth Borne, la ministre des Transports, réfléchissent à une vignette automobile qui servirait à financer l'entretien des routes, révèle Le Parisien ce lundi. Leurs conclusions seront rendues le mois prochain, mais le quotidien a pu accéder à leurs pistes de travail.

Une simple proposition d'experts qui n'engage pas le gouvernement, selon le ministère des Transports

Le ministère des Transports a tenu à temporiser, ce lundi sur franceinfo. Le ministère a indiqué qu'il n'avait jamais été envisagé d'instaurer une vignette sur les automobilistes pour rénover le réseau routier français. Le ministère a ajouté que de très nombreuses propositions sont aujourd'hui formulées dans le cadre des Assises nationales de la mobilité par de très nombreux acteurs, et que ces propositions n'engagent pas le gouvernement. Celui-ci présentera en février prochain ses orientations pour une nouvelle politique de mobilité. "Rien n'est décidé. Aujourd'hui, il n'y a _pas de décision de vignette, on n'en est pas là du tout"_, a indiqué à franceinfo Hervé Maurey, sénateur UDI de l'Eure et membre de la commission d'experts.

Les trains payent une redevance à SNCF Réseau pour l'usure des rails, mais les véhicules légers passent et repassent sur les routes sans rien payer" - Hervé Maurey, membre de la commission

Selon Le Parisien, La France, qui était en tête du classement mondial pour l'état de ses routes, est descendue à la septième place. La moitié du marquage au sol, absent, effacé ou mal adapté, est jugé non performant. "Cela pose notamment un problème se sécurité", estime Hervé Maurey. "Les trains payent une redevance à SNCF Réseau pour l'usure des rails, mais les véhicules légers passent et repassent sur les routes _sans rien payer_", justifie-t-il.

La baisse des crédits d'entretien en cause

La cause de ce mauvais état général est la baisse des crédits d'entretien. Les industriels de la route affirment avoir perdu 30% de leur activité en cinq ans à cause du désengagement de l'état et du manque d'argent consacré par les mairies et les conseils départementaux à l'entretien des routes, indique Le Parisien.

Une vignette entre 75 et 125 euros ?

Les experts estiment qu'il faudrait récupérer entre trois et cinq milliards d'euros via cette vignette pour assurer l’entretien des routes. Près de 40 millions de voitures circulent en France, ce qui entraînerait une vignette qui coûterait entre 75 et 125 euros par voiture. Mais les experts réfléchissent aussi à d'autres sources de financement, selon le quotidien : augmenter la taxe sur l'essence, ou encore facturer au kilomètre la circulation des véhicules.