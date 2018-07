Des feux bicolores vont être mis en place ce jeudi, au niveau des sorties 24 et 25 de la rocade de Bordeaux dès ce jeudi. Le dispositif doit permettre de réduire les bouchons, et devrait être étendu à une bonne partie de la rocade à la fin de l'année.

Il faudra désormais vous arrêter quelques secondes, avant d'entrer sur la rocade bordelaise. C'est l'idée de la Direction interdépartementale des routes Atlantique (DIRA) de Gironde. En tout cas, sur les bretelles de la sortie 24 (Tresses) dès ce jeudi après-midi. Ce sera ensuite la 25 (Artigues) à la fin du mois. Et, normalement, de la sortie 16 (Gradignan-Talence), jusqu'à la sortie 26 (Libourne-Périgueux-Lyon), à la fin de l'année 2018.

VIDEO - Les explications de la DIRA

En envoyant les voitures une par une, cela réduit les coups de freins de ceux qui sont déjà sur la rocade

L'idée, c'est que le feu passe au rouge entre chaque voiture, lorsque la rocade est saturée. Avec ce système, selon les experts de la DIRA, les bouchons seront réduits. En effet, en entrant au goutte-à-goutte, les voitures devraient avoir plus de faciliter à s'insérer sur la rocade. "En envoyant les voitures une par une, cela réduit les coups de freins de ceux qui sont déjà sur la rocade, explique Gilles Lacassy, le maître d'oeuvre du projet. Et ce sont ces coups de frein qui créent les bouchons".

Les légendaires bouchons sur la rocade bordelaise. © Maxppp - Illustration / Maxppp

Concrètement, des capteurs installés sur la rocade, alertent les agents de la DIRA en cas de bouchons. Depuis Lormont, ceux-ci déclenchent alors un ou plusieurs feux de signalisation. La durée du feu rouge dépend alors de l'état du trafic. Et, si ce feu provoque des bouchons sur la bretelle, la DIRA s'engage à le désactiver.

Ce dispositif avait déjà été testé il y a quelques années, à la sortie 12 de Mérignac, avant d'être abandonné, à cause des travaux de mise à deux fois trois voies. Il existe par contre à Nantes, Grenoble et sur le périphérique parisien. A Bordeaux, ce dispositif coûte 1,5M€, financé par l'Etat (40%), Bordeaux Métropole (40%) et le conseil départemental (40%).