Des feux de signalisation aux accès de la rocade de Bordeaux pour réduire les bouchons

Comment réduire les bouchons sur la rocade de Bordeaux aux heures de pointe ? La préfecture de la Gironde et Bordeaux Métropole testent un dispositif de régulation du trafic : des feux bicolores, sur 17 bretelles d'accès entre les échangeurs 16 et 26. Une évaluation sera réalisée en fin d'année.

Bordeaux, France

C'est le cauchemar des automobilistes matin et soir. Une rocade de Bordeaux saturée aux heures de pointe. Pour essayer de limiter le phénomène, l'Etat (via la DIRA, Direction interdépartementale des routes atlantiques), Bordeaux Métropole et le conseil départemental de la Gironde, viennent d'élargir le dispositif, imaginé l'été dernier, pour mieux réguler le trafic. Désormais, et depuis début avril, des feux bicolores sont installés sur 17 bretelles d'accès, entre les échangeurs 16 (au niveau de Gradignan) et 26 (au niveau de la N89).

Des voitures au compte-goutte

L'idée est de faire entrer les voitures au compte-goutte sur la rocade, si des bouchons commencent à se former. En amont, pour les véhicules souhaitant s'engouffrer, le feu passe au rouge quand le trafic est déjà bien chargé. Les voitures sont contenues un instant, le temps que la circulation se fluidifie un peu, puis le feu repasse au vert pour libérer le passage.

60% de la rocade en test

60% de la rocade Est et Sud est maintenant équipée. Cette régulation, minute par minute, fonctionne grâce à des capteurs implantés sous la chaussée. Le déploiement du système lancé l'été dernier, fera l'objet d'une évaluation en fin d'année, pour voir si réellement c'est efficace. Il s'agit, de faire gagner du temps aux automobilistes, de gagner en sécurité également, et d'essayer du même coup, de limiter la pollution.