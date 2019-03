Des feux récompense à Gignac

Gignac, France

Si vous entrez dans Gignac ou si vous en sortez par la RD 619, vous êtes prévenu : c'est 50 km/h maximum. Vous roulez trop vite? Le feu reste rouge. Vous respectez la limitation? Il passe au vert. Elle est là la récompense! Le dispositif fonctionne depuis ce mercredi grâce à un radar fixé sur le poteau et qui mesure la vitesse des véhicules à une centaine de mètres. Les feux récompense sont installés au niveau du carrefour qui vient d'être totalement réaménagé à la sortie de la commune, direction Saint-André-de-Sangonis.

Gadget ou dispositif de sécurité?

"C'est une bonne technique, une bonne idée et en plus ça permet de fluidifier la circulation" commente un automobiliste. Une autre apprécie également, "c'est très bien comme ça, et c'est pour le bien de tout le monde". Et un troisième un peu moins enthousiaste "ça fait un peu gadget. Ce qui est plus efficace, c'est les radars quand on grille un feu rouge".

Ailleurs, ça marche

Pourtant, le feu récompense a déjà fait ses preuve ailleurs. Et il sera bien utile là où il est, sur cette route toujours très fréquentée selon Olivier Servel, premier adjoint chargé de l'urbanisme : "C'est toujours pareil, si de nos jours vous laissez une grande ligne droite fréquentée, les gens oublient qu'ils entrent en agglomération et se lâchent un petit peu avec la dangerosité que ça représente".

L'aménagement du carrefour a coûté un peu plus d'un demi million d'euros.