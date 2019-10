Des fissures dans le revêtement de chaussée de la côte de Morre: rien de grave selon le conseil départemental

Des fissures sont apparues dans le revêtement de la côte de Morre, alors que la route a fait l'objet de gros travaux de consolidation pour lutter contre des affaissements. Rien de grave selon le conseil départemental du Doubs, ce problème était prévu et devrait être réglé sans gêne pour les usagers.

Morre, France

Des fissures sont apparues ces derniers jours sur le revêtement de la route départementale 571 dans la côte de Morre, l'une des voies d'accès à Besançon depuis le plateau. La route avait pourtant fait l'objet d'importants travaux de consolidations ce printemps et cet été. Entre les interventions programmées et les aléas imprévus, la côte de Morre était restée en chantier du 6 mai 2019 jusqu'au 9 août, entraînant une coupure totale ou partielle de la circulation. Un chantier rendu nécessaires par des glissements de terrain occasionnant des affaissements dangereux, susceptibles d’évoluer rapidement et d’entraver la circulation.

Depuis le 9 août, la RD 571, qui voit passer environ 15 000 véhicules par jour, est à nouveau ouverte à la circulation dans les deux sens. Mais ces derniers jours, des fissures d'un à deux centimètres de large ont fait leur apparition dans le grand virage avant le village de Morre, à l'un des endroits où les travaux de consolidation viennent d'être réalisés.

Ces fissures ne sont pas une surprise

De quoi susciter des interrogations, mais le conseil départemental du Doubs, gestionnaire de cette portion de route, se veut rassurant., ce micro-affaissement était même attendu par le service des routes du département. "Nous avons créé une butée en bas du talus pour bloquer le glisssement de terrain" explique Odile Vannière, la directrice adjointe du service, "et nous savions que le remblai allait se tasser, or les fortes pluies de ces derniers temps ont activé ce tassement".

Les fissures dans le bitume sont les conséquences de ce léger affaissement du sol. Selon le conseil départemental, elles ne présentent aucun risque et ne devraient pas s'aggraver significativement. Une intervention devrait être programmée pour reboucher ces fissures, mais il ne sera a priori pas nécessaire de fermer une nouvelle fois la route pour effectuer ces travaux.