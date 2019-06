Des formations pour les utilisateurs de trottinettes électriques à Paris

Paris, France

Tous les samedis à 11h et 13h, des formations gratuites sont dispensés aux utilisateurs de trottinettes électriques par la société "Lime", leader du marché parisien des trottinettes électriques en libre-service. La formation dure un peu plus d'une heure en face de l'Hotel de Ville et permet aux utilisateurs d'apprendre la bonne conduite à adopter en trottinette électrique. Au cours de la formation, plusieurs aspects sont évoqués : l'équipement, la réglementation et le comportement.

Interdiction de rouler sur les trottoirs

L'équipement : le port du casque est recommandé, tout comme le gilet-jaune "pour être visible" et les gants.

La réglementation : Depuis le mois d'avril, ceux qui circulent sur les trottoirs s’exposent déjà à une amende de 135 euros. Ils encourent aussi un PV de 35 euros, en cas de stationnement gênant la circulation des piétons. Par ailleurs, de nouvelles mesures ont été prises par la Mairie de Paris après la mort lundi 10 juin d'un homme de 25 ans dans le 18ème arrondissement de Paris. Ces nouvelles mesures qui entreront en vigueur le 1er juillet : interdiction de laisser son engin sur un trottoir et limitation de la vitesse à 20 km/h. Le formateur rappelle également qu'il est déconseillé de rouler à deux et qu'il faut "bien évidemment respecter le code de la route".

Signaler un changement de direction avec le pied

Les comportements : Deux conseils sont prodigués aux utilisateurs. D'abord, lever les talons pour moins sentir les imperfections de la route ou les pavés. Reste cette question, "la plus importante" pour le formateur : savoir se signaler. A vélo, il suffit de tendre les bras pour indiquer la direction, en trottinette, il est recommandé de lever la jambe pour indiquer la direction.

Pour l'instant, la grande majorité des utilisateurs ne respectent pas la plupart des règles, la société "Line" veut donc montrer que les problèmes de sécurité ne vient pas de la machine mais de la pratique que les parisiens et les touristes ont de la trottinette électrique. Une manière également de se positionner car la réglementation va évoluer. Paris compte aujourd’hui 12 opérateurs et près de 20 000 trottinettes électriques en circulation. Dès que le cadre national sera fixé par le législateur et par décret, la Ville lancera un appel d’offres pour limiter à trois le nombre d’opérateurs.