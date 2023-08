Des gares de Dordogne rénovées pour inciter les habitants à prendre le train

Le feu passe au rouge. Les barrières du passage à niveau se rabaisse. Un signal sonore retentit. Le train à provenance de Bergerac et à destination de Bordeaux passe à vive allure dans la commune de Saint-Antoine-de-Breuilh. Ce TER, lui, ne ralentit pas. Mais chaque jour, quatre allers-retours s'arrêtent à la halte de la commune, qui vient d'être modernisée. Ce jeudi 31 août, la Région et la SNCF présentaient la fin des travaux qui ont eu lieu entre avril et septembre 2023 dans seize gares entre Sarlat et Bordeaux.

ⓘ Publicité

A la halte de Saint-Antoine-de-Breuilh, le quai a été remis à niveau, un nouvel abri pour les voyageurs a été construit et l'éclairage a été refait. Le directeur régional des gares de Nouvelle-Aquitaine, Florent Kunc, montre les parterre : "ça évite d'avoir des trous ou des flaques quand il pleut et de pouvoir plus facilement faire rouler ses valises". Le coût des travaux s'élève à 110 000 euros. Sur les seize gares, il grimpe à 1,3 million, dont la grande majorité (90%) est financée par la Région.

Attirer des voyageurs

"Quand on a une hausse de la fréquentation, il faut augmenter l'offre mais aussi le confort et l'accueil des voyageurs", déclare le vice-président du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine, Renaud Lagrave. Entre 2019 et 2022, le nombre de voyageurs à Saint-Antoine-de-Breuilh a presque doublé, en passant de 3400 à 7500 usagers. Celui qui dit avoir vu quelques photos de la gare avant sa rénovation ajoute : "ce n'était pas terrible au niveau de l'accessibilité".

La fréquentation de la ligne Sarlat-Bergerac-Bordeaux a augmenté de 30% en trois ans © Radio France - Gabin Grulet

Sur toute la ligne, l'augmentation est de 30%, notamment avec la commande de nouveaux trains et le passage de plus de TER (+12% depuis décembre 2021).

"Pas de petites gares"

L'adjoint de la mairie de Saint-Antoine-de-Breuilh, Eric Rey, rappelle l'importance de cette halte. "La gare de Véline est à cinq kilomètres. Ici il y a des élèves qui vont à Bergerac donc c'est pratique", détaille l'élu. L'objectif est aussi d'attirer des habitants qui peuvent travailler à Bergerac, Libourne ou même Bordeaux. La rénovation est une bonne nouvelle selon lui : "C'est tout neuf, l'abri était en plastique donc il était fragile, il fallait le remplacer régulièrement. Maintenant c'est du dur, c'est plus confortable".

"Il n'y a pas de petites gares, estime Renaud Lagrave, ici il y a des gens qui prennent le train pour aller à leur travail ou sur le lieu de leurs études, c'est aussi important que des gares plus connues dans la région".

Offre de rentrée

Et pour attirer de nouveaux usagers à la rentrée sur ses lignes, la SNCF fait comme chaque année une offre jusqu'au 19 septembre. L'abonnement mensuel est à -30%, ce qui peut selon le vice-président de Région faire économiser jusqu'à 40 à 50 euros.

"Tout le monde se pose la question : "est-ce qu'on prend le train ou pas ?", donc il faut les convaincre", explique Renaud Lagrave. Avec toujours comme objectif que les habitants passent de la voiture au train pour leurs trajets quotidiens.