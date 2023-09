Des grandes marées attendues pour la fin de semaine, la Nivelle pourrait déborder à Saint-Jean-de-Luz

Des grandes marées sont attendues les vendredi 29 et samedi 30 septembre et la Nivelle pourrait bien déborder. Un coefficient de 110 et une hauteur de houle de 4,85m sont prévus pour le vendredi 29 septembre et coefficient de 112 et une hauteur de houle de 4,89 m pour le samedi 30 septembre.

ⓘ Publicité

Le niveau d’eau de la Nivelle sera très élevé pendant cette période et notamment entre 16h et 19h. "Il est possible qu’il y ait des débordements dans certains secteurs de la commune", prévient la mairie de Saint-Jean-de-Luz.

Plusieurs secteurs peuvent être impactés :

Avenue Larramendy

Avenue de Chantaco

Rue du 8 mai 1945

Place Louis XIV

Rue de la République

La ville de Saint-Jean-de-Luz appelle à la vigilance. En cas de débordements de la Nivelle, des déviations seront mises en place au niveau du port, de l’avenue Larramendy et éventuellement de Chantaco.

Il est également conseillé de respecter les fermetures de routes et déviations qui pourront être mises en place. La Ville demande aux habitants de prendre connaissance des arrêtés avant de se déplacer et de ne pas s'engager à pied ou en voiture, sur une voie immergée.

Sur le littoral, il est recommandé aux promeneurs d’être vigilants sur les promenades et sur la plage.