Des gros chantiers sur les routes du Cher

Une réouverture pour trois semaines avant une nouvelle coupure de 15 jours pour la pose de l'enrobé définitif et le marquage au sol. Le chantier sera terminé pour le 17 juillet, juste avant le gros de la saison touristique, puisque cette route offre un très beau panorama sur les monts du Sancerrois. Cette ré-ouverture de trois semaines, à la circulation va permettre de faire " mûrir " la chaussée. La technique employée, qui consiste à réutiliser le bitume existant, est plus écologique, mais plus longue aussi : " On retraite la chaussée en retravaillant les matériaux déjà utilisés explique Patrice Léaumant, chef du pôle ingéniérie au centre. de gestion de la route Nord. Cela permet d'économiser environ 200 semi-remorques de matière. C'est un gain environnemental important. En revanche, on est obligé d'attendre trois semaines pour que ce qui sera la sous-couche de la chaussée, se fasse. On répand donc une sorte d'imperméabilisant, un enduit de surface pour éviter que l'eau pénètre dans la structure de chaussée. Pendant trois semaines, le temps que tout cela mûrisse, on va rouvrir la route, mais seulement à 50 km/h et on interviendra ensuite pour poser la couche de roulement et réaliser la signalisation. C'est vrai que cette technique plus écologique rallonge la durée du chantier."

La chaussée est rabotée sur 8 cm et le bitume immédiatement réutilisé. © Radio France - Michel Benoit

C'est la 3eme phase d'un chantier qui en comptera quatre, la dernière, l'an prochain. Au total, le conseil départemental investit 2 millions d'euros sur quatre ans pour refaire un peu plus de 15 km de cette route 955. La chaussée sera renforcée tout en étant plus souple pour éviter les fissures en cas de sécheresse dans ce secteur dont le sous-sol est très argileux : " Ce matériau va s'adapter aux légères déformations détaille Patrice Léaumant. C'est à dire qu'entre un bord et l'autre, on peut avoir des déformations jusqu'à deux centimètres, mais ce sera absorbé par ce matériau plus souple et il n'y aura pas de fissure."

Daniel Fourré, vice président du conseil départemental du Cher, chargé des routes. © Radio France - Michel Benoit

La facture est de 410.000 euros pour ces 3 km de route. Un autre gros chantier va démarrer à Argent sur Sauldre : la départementale 948 va être totalement décaissée pour être refaite en profondeur : " Structurellement, les grosses épaisseurs sous la chaussée souffrent aussi au fil du temps, avec la circulation des voitures et surtout des poids-lourds, explique Daniel Fourré, vice président du conseil départemental, chargé des routes. On a beau mettre un tapis d'enrobé récent, ça ne suffit pas toujours. Si la structure est disloquée, ça ne tient pas longtemps. Il faut pérenniser nos investissements. On ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi." On est alors tranquille pour 20 à 30 ans. Le département du Cher investit 21 millions d'euros par an pour ses routes.