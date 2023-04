Des habitants de Pas-de-Jeu organisent un barrage filtrant contre les poids lourds

Le "collectif des Jovinais" ne veut plus voir passer de camions dans les rues de Pas-de-Jeu. Alors ce mardi matin, à 6H, gilets oranges sur le dos, certains des 380 habitants ont organisé une opération escargot avec leur propre voiture sur la départementale 759. Deux heures d'une action coup de poing ponctuelle pour marquer les esprits, selon la maire Maryline Gelée : "l'idée était de sensibiliser les chauffeurs routiers et leur demander pourquoi ils continuent de passer là". En janvier dernier, la municipalité a pris un nouvel arrêté contre le passage de ces poids lourds dans le bourg. Après l'annulation d'un premier texte en 2022 , les élus restent déterminés.

ⓘ Publicité

Des chauffeurs routiers dans l'embarras

Les chauffeurs de sociétés locales de transports poids lourds se sont retrouvés à l'arrêt. "30 à 40 minutes de retard" détaille le patron d'une entreprise. "On est aussi embêté car il y a des travaux aux Trois Moutiers et qu'on ne peut pas faire toujours des kilomètres supplémentaires", précise l'entrepreneur, qui dit aussi comprend les attentes des riverains. "On ne sait pas qui est responsable, qui doit trancher, on est vraiment dans l'embarras".

La Fédération nationale des transports routiers a déposé un recours contre l'arrêté municipal de Pas-de-Jeu, mais il n'est pas suspensif.