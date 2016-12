Des habitants de Saint-Didier se mobilisent pour qu'il y ait moins d'accidents sur la D39

Les habitants du quartier Saint-Philippe, entre Saint-Didier et Pernes-les-Fontaines, multiplient les courriers pour dénoncer la dangerosité de la départementale 39. Les accidents y sont beaucoup trop fréquents, disent-ils. Le dernier en date a coûté la vie à un homme de 55 ans, dimanche.

"Nous ne pouvons pas laisser faire ! Nous devons agir !" C'est, en substance, le message que veulent faire passer les habitants du quartier Saint-Philippe, entre Saint-Didier et Pernes-les-Fontaines.

Ce quartier est traversé par la départementale 39, jugée très accidentogène. Dimanche après-midi, une collision a fait un mort et un blessé grave... C'est l'accident de trop pour les riverains, qui demandent aux pouvoirs publics d'agir pour réduire le risque d'accidents.

Jean-Pierre Saussac habite le quartier. Il est le fer de lance de la mobilisation. Il va envoyer un courrier au Conseil Départemental, au sous-préfet de Carpentras et aux maires de Pernes, Saint-Didier et Blauvac pour demander des mesures concrètes, à commencer par une réfection complète de la chaussée.

"La route n'est plus entretenue. Elle est cabossée, déformée, dégradée. Il faut agir, car elle est de plus en plus fréquentée, du fait de l'urbanisation des quartiers périphériques de Saint-Didier, Pernes et Venasque."