Des habitants du nord-Touraine demandent la création d'un échangeur au nord de Langeais

Une pétition en ligne refait surface. Elle a été lancée il y a trois ans pour demander la création d'un échangeur sur l'autoroute A85, au nord de Langeais. Il permettrait de désenclaver ce secteur rural et "abandonné" par les pouvoirs publics

A force de vivre dans un département avec trois autoroutes (A10, A28, A85), on attise les convoitises. C'est ce qui se passe dans le nord-ouest du département. Les habitants de plusieurs communes du Lathan veulent être raccordés avec l'autoroute A85 (Tours-Angers-Nantes) avec un échangeur. La demande n'est pas récente. Elle date à plusieurs années, mais elle remonte régulièrement à la surface par des relances d'une pétition sur les réseaux sociaux. Elle a été signée par près de 400 personnes.

Désenclaver des communes abandonnées

Les signataires voudraient une entrée et une sortie au nord de Langeais, à hauteur de la D57. "Cet échangeur pourrait être emprunté par 3.000 véhicules par jour. Il permettrait de désenclaver et de dynamiser nos communes rurales abandonnées" : Hommes, Savigné-sur-Lathan, Avrillé-les-Ponceaux, Rillé, ou encore Cléré-les-Pins. "L'échangeur réduirait considérablement les temps de trajets et les coûts de déplacement vers l’agglomération tourangelle" explique le texte de la pétition. Il permettrait en effet de gagner un bon quart d'heure de trajet entre Savigné-sur-Lathan et Tours. Et, effet non négligeable, il permettrait d'éviter aussi le passage de poids-lourds dans la commune de Langeais.

L'échangeur le plus proche à 5 kilomètres

Une demande qui n'a pas eu de réponse pour l'instant. On imagine mal cette demande aboutir alors que l'échangeur le plus proche est à 5 kilomètres, à Saint-Mars-la-Pile.