Des heures de stationnement gratuites dans les parkings souterrains de Cannes

Cannes, France

D’après le maire de Cannes, David Lisnard c’est une première en France qu’une ville de la taille de Cannes propose des heures gratuites de stationnement dans les parkings souterrains. Huit parkings de la ville sont concernés celui du Palais des Festivals, le parking Suquet Forville, Ferrage Meynadier, Commandant Lamy, Vauban, Commerces République, Croisette et Laubeuf. Une fois par semaine, les automobilistes vont pouvoir ainsi bénéficier de 2 heures de parking gratuites du lundi au vendredi mais également 3 heures le samedi et le dimanche sont offertes. Un tarif soirée à 3 euros est également mis en place le samedi soir. Ces offres sont proposées car la ville vient de reprendre la gestion à partir de ce vendredi 1er mars, de 8 parkings sur les 15 parkings souterrains de Cannes.

Fin d’une bataille juridique

Cette reprise en régie municipale est possible après une longue bataille juridique lancée par le maire David Lisnard pour éviter que la ville verse chaque année 700.000 euros à la société qui avait jusqu’à présent la gestion des parkings souterrains. Cette procédure a été entérinée par une décision de justice fin janvier.

Rendre le centre-ville de Cannes plus attractif

Avec ces heures de gratuité et les nouveaux tarifs, le maire de Cannes entend dynamiser le centre-ville et rivaliser avec les grands centres commerciaux. L’objectif est aussi de faciliter la vie des Cannois explique David Lisnard. Le maire envisage de proposer à l’avenir des tarifs pour les résidents cannois.

Des parkings plus modernes

Dans ces parkings repris en régie municipale, 225 caméras de vidéosurveillance ont été installées contre 50 avant pour plus de sécurité des automobilistes. Des diffuseurs de parfums ont également été placés au niveau des différents ascenseurs des parkings. Des lecteurs de plaques d’immatriculation ont également été installés. En cas de perte du ticket de parking, l’automobiliste sera ainsi plus facilement identifié. Il pourra payer au prorata et non plus payer le prix à la journée. La ville va aussi mettre en place le paiement sans contact pour fluidifier la circulation.

Avec la reprise en régie municipale, la ville de Cannes propose des heures de stationnement gratuites.