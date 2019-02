Des horodateurs high-tech débarquent à Montpellier

Montpellier, France

Ce qui frappe, c'est l'écran tactile grand comme une feuille A4. Il suffit de se laisser guider par les indications et le tour est joué. Les nouveaux horodateurs sont de couleur marron. Sur les 500 déjà installés, la moitié est en service et il y en aura 600 au total à la fin du mois de mars aux quatre coins de Montpellier.

Fini, le ticket de stationnement

Principale nouveauté : désormais, il faut pour commencer entrer son numéro d’immatriculation. Ensuite c'est classique, on choisit la somme à payer en fonction du temps que l'on veut passer. Il est possible de régler en liquide ou par carte, avec ou sans contact, et un reçu est délivré sur demande. Le fait d'enregistrer sa plaque d'immatriculation permet de supprimer le ticket à poser sur le tableau de bord. Donc plus besoin de retourner à sa voiture après avoir payé. Mais ça ne veut pas dire que les contrôles n'existent plus. L'agent TAM-stationnement, quand il passe, est muni d'une sorte de tablette sur laquelle il entre votre numéro de plaque et il sait tout de suite si vous avez payé ou pas. Si c'est non, il y a des choses qui ne changent pas : vous serez verbalisé.

Ni fliquer, ni verbaliser

Ces horodateurs dernière génération font partie d'un plan global sur la mobilité à Montpellier. Un plan qui sera complété dans six mois environ par une voiture que vous ne pourrez pas rater, dotée de trois caméras de chaque côté. C'est la technologie LAPI, Lecteur automatique de plaque d'immatriculation. Cette voiture va servir à mesurer le taux d'occupation des places de stationnement, les taux de rotation, les différence d'usage entre visiteurs et abonnés, pour pouvoir optimiser au mieux les places de stationnement.

A la Ville de Montpellier on insiste sur le fait qu'il s'agit seulement de données statistiques. Les noms, les numéros de plaques, rien n'est conservé. L'idée n'est "ni de fliquer ni de verbaliser".