Des hydrocarbures s'échappent des deux coques échouées au large de la Bretagne

Les deux coques qui ont sombré le 22 décembre dernier au large de l’Île de Sein contenaient bien des produits polluants. Les vols de repérage ont permis de voir des hydrocarbures qui s'échappent vraisemblablement des carcasses des bateaux.

Les vols de la Marine Nationale ont permis de repérer une "irisation de la mer" dans le secteur du naufrage, à un peu plus de 100 km à l'ouest de l’Île de Sein, au large du Finistère. Les deux coques de navires, officiellement vides et dépolluées, ont coulé pendant leur remorquage par la compagnie maritime Maersk.

Environ 200 m3 d'hydrocarbures

Selon les documents fournis par l'armateur, des "produits non pompables" se trouvaient dans les soutes des deux coques. Il semble donc qu'ils s'en échappent. On parle d'une centaine de mètres cubes de résidus d’hydrocarbures en moyenne par coque, et selon la Préfecture maritime, cela peut représenter à terme un risque pour l’environnement.

La compagnie Maersk mise en demeure de faire un rapport sur la pollution

Les autorités ont donc mis en demeure la compagnie Maersk de procéder avant la fin du mois à une investigation approfondie des deux épaves afin de déterminer précisément la nature des dommages subis et leur état. Un rapport détaillé va devoir être remis à la Préfecture maritime. En fonction des résultats, la compagnie Maersk devra peut être intervenir, pour écarter tout danger potentiel grave pour l'environnement.

Une lettre ouverte de Mor Glaz à Ségolène Royal

L'association de protection du littoral Mor Glaz envoie une lettre ouverte à la Ministre de l'Ecologie Ségolène Royal pour s'émouvoir de cette pollution.