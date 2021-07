Des idées pour fluidifier le trafic du périph toulousain alors que la mise à 2x3 voies est inaugurée au sud

C'est la fin de deux ans et demi de travaux au sud de Toulouse, l'inauguration ce jeudi après-midi de la mise à 2x3 voies du périph entre les sorties Rangueil et Lespinet en présence du ministre délégué en charge des transports Jean-Baptiste Djebbari.

Sur le périph entre les sorties Lespinet et Rangueil, la veille de l'inauguration du passage à 2x3 voies.

Inauguration en grande pompe ce jeudi après-midi de la mise à 2x3 voies du périph toulousain entre les sorties Rangueil et Lespinet. Inauguration en présence du ministre délégué en charge des transports Jean-Baptiste Djebbari.

La fin de deux ans et demi de travaux. Mais est-ce pour autant la fin des bouchons ? A l'heure où l'agglomération toulousaine absorbe chaque année 15 à 20 000 nouveaux habitants rien n'est moins.

Pour Vinci la fluidification du trafic passe par des voies réservées au partage de véhicules

"On mettrait trois niveaux de périphérique, avec une telle densification ça n'y changerait rien Quant à un 2eme périph en 2eme ceinture, c'est du fantasme" glisse un responsable de la DIRSO, la direction interdépartementale des routes du sud ouest. Avec au moins 112 000 véhicules qui empruntent chaque jour la portion du périph entre Lespinet et Rangueil il n'est pas dit que la mise à deux fois trois voies décongestionne Toulouse.

La réponse viendrait plutôt avec les changements d'habitude des automobilistes explique un autre responsable de chez Vinci autoroute. Le gestionnaire a en charge la partie est du périph toulousain et enregistre 130 000 véhicules aux pointes de trafic. Pas de gros chantiers en perspective sur cette partie du périph; depuis janvier déjà Vinci ré-éclaire cette partie de contournement de Toulouse avec des LED (moins énergivores) mettant ainsi fin au débat sur l'insécurité de rouler la nuit sans éclairage public. Plus que des infrastructures supplémentaires Vinci autoroute imagine à l'avenir "un développement duco-voiturage et des bus grandes lignes avec desvoies réservées à ceux qui partagent leur véhicule". Mais ça c'est à l'Etat de décider puisqu'il est propriétaire de la totalité du périph.