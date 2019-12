Des innovations au nom de la mobilité dans le réseau de transport en commun du grand Avignon

Grand Avignon, France

Inauguration ce 18 décembre du premier Gouvernail situé a l’angle du cours Jean Jaurès et de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassugny : un cadran pivotant qui permet au piéton de se localiser et d’être guidé vers la destination de son choix dans un rayon de 500 mètres. Son installation est le résultat d’un partenariat entre la société Transdev, operateur du transport en commun dans le Grand Avignon, et la startup vOOg.

Autre start-up sollicitée, Flowly, qui a conçu les capteurs désormais installés dans les 14 rames de tramway et 53 bus. Ces capteurs enregistrent les informations des smartphones des passagers dans ils montent ou descendent d’une rame ou d’un bus. Pour l’exploitant il s’agit ainsi d’identifier avec précision les flux de déplacement des usagers sur le réseau. Avignon est le premier réseau français a ainsi équiper la totalité de ses lignes. La technologie Flowly reste totalement anonyme et elle a été mise au point avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Sécuriser le transport des écoliers ou encore renforcer la transition énérgétique

Autre technologie lancée dans les transports scolaires du Grand Avignon, le dispositif Gmini. Des bracelets connectés par les écoliers qui assurent à distance la réalité de leurs déplacements entre le domicile et l’école. Une application mobile à télécharger permet ainsi aux parents de savoir que leur enfant est bien arrivé à destination. L’application permet aussi de recevoir des informations sur d’éventuels retards, annulations ou alertes météo, Plus de 600 écoliers ont déjà reçu leur bracelet.

Enfin les Transports en Commun de la Région d’Avignon ont reçu leur deux premiers bus 100 % électriques et zéro émission . Ils seront mis en services sur les futurs lignes Chron’Hop au mois de Janvier pour le plus grand qui transporte jusqu’à 95 personnes. L’autre véhicule , un Solaris Urbino, sera affecté à la liaison entre le parking-relai « Les Italiens » et le centre-ville d’Avignon.

Le président du Grand Avignon, Patrick Vacaris et le directeur de la start-up VooG, Sébastien Noll, autour du premier Gouvernail installé à Avignon © Radio France - JM Le Ray

Deux bus 100 % éléctrique pour un investissement d'environ un million d'euros © Radio France - JM Le Ray