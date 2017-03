Des inondations à Moval bloquent la route du village

La D19 qui traverse Moval est bloquée aux portes du village depuis mardi 28 février. Des résurgences d'eau près de l'ancienne fontaine inondent une partie de la chaussée. Les déviations et un arrêt de bus provisoire pour la ligne 3 d'Optymo sont maintenus au minimum jusqu'au mardi 7 mars.

Des inondations qui empêchent la circulation sur la route principale de Moval, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Des déviations et un arrêt de bus provisoire pour la ligne 3 d'Optymo ont été mis en place jusqu'au mardi 7 mars, en attendant que le problème soit résolu. Car depuis mardi 28 février, l'accès au centre ville par la D19 est bloqué. De nombreuses voies aquatiques souterraines passent sous Moval pour alimenter l'ancienne fontaine, située tout près de la route. Dès qu'il pleut un peu trop, l'eau resurgit par le goudron et soulève la route.

Ligne 3 - Déviation Moval ligne 3 https://t.co/jtrkrgcywu — Optymo (@SMTC90) February 28, 2017

La D19 qui traverse Moval mène à la gare TGV Belfort-Montbéliard. Des aménagements ont été fait il y a quelques années pour améliorer la chaussée. Des travaux qui pourraient être la cause des inondations soupçonne Jean-Claude Martin : "Avant que des rénovations soient faites de chaque coté de la route, on n'avait jamais eu de problème de ce genre. Les travaux ont dû déplacer des sources." Même si ce n'est pas la seule cause probable concède M. le maire : "Il y a eu aussi de nombreuses constructions de maisons sur la colline, à 200 mètres en amont de la route, sur la colline." Précisément là d'où viennent les sources.

"C'est la quatrième fois que cela arrive !" - Jean-Claude Martin, maire de Moval

L'an dernier, la ville avait creusé un bassin entre la colline et la route, pour recueillir et dévier l'eau, en vain. Jean-Claude Martin est désemparé : "Ça doit faire la quatrième fois qu'on est ennuyé avec ce problème. C'est embêtant pas seulement pour les habitants de Moval mais aussi pour tous ceux qui empruntent cette route"

Le conseil départemental creuse la route pour déterminer l'origine de l'inondation © Radio France - Simon Cardona

Une situation qui n'inquiète pas tant les riverains.. Guy Jacques est né à Moval, il a vécu toute sa vie près de l'ancienne fontaine : "C'est une zone qui a toujours été inondée pendant les crues. Avant ça passait au-dessus de la route. On voit toujours les traces d'eau sur les murs des anciennes maisons qui côtoient la chaussée."

Le conseil départemental du Territoire de Belfort, en charge de la maintenance des routes, assure que la situation ne sera pas réglée avant mardi 7 mars. En 2015, la dernière fois qu'une inondation s'était produite, les travaux avaient duré deux semaines environ.