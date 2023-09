Des JO 100% cyclables ? "Des JO 80% cyclables, ce n'est pas satisfaisant"

A Paris à vélo, on dépasse les autos ! On connait la chanson, et elle n'a jamais été autant d'actualité. Le succès du vélo se confirme dans la capitale en cette rentrée avec un record battu rue de Rivoli le 5 septembre dernier : plus de 16 200 cyclistes, soit 22% de hausse de la fréquentation. Le vélo gagne du terrain, mais pas forcément les aménagements. "Tout l'enjeu c'est d'accélérer sur les pistes cyclables à Paris et partout dans la région" réagit sur France Bleu et France 3 Paris Louis Belenfant directeur du Collectif vélo Ile-de-France , qui s'inquiète aussi pour les JO de Paris.

Des cyclistes plus nombreux, mais qui se bousculent désormais sur certaines pistes déjà saturées comme sur le boulevard Sébastopol. "C'est que le début, à chaque rentrée il va y avoir plus de cyclistes, la question c'est de savoir comment on les accueille", prévient Louis Belenfant, directeur du Collectif vélo Ile-de-France*.* "Il faut encore rogner sur les voies voiture", défend Louis Belenfant, directeur du Collectif vélo Ile-de-France.

La préfecture de police de Paris bloque

"Des JO 100% cyclables ? " On n'y est pas totalement, on a d'un côté le gouvernement qui nous annonce des JO 100% cyclables et de l'autre la préfecture de police de Paris donc l'Etat qui nous amène sur un 80% cyclables"." C'est pas satisfaisant d'avoir des JO "presque cyclables" . Sept kilomètres de pistes sont bloquées par la préfecture de police dans l'ouest parisien, qui estime qu'il y n'y aura plus assez d'espace pour les services de secours. "Ce sont des positions anti-vélo qui nuisent à la vitrine du vélo promise par Elisabeth Borne la Première ministre".