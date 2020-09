Un train de marchandises a endommagé sur son passage plusieurs kilomètres de rails entre Bellegarde et Culoz. Il y en a pour plusieurs jours de réparations ; des TER de plusieurs lignes vers Lyon, Genève ou Chambéry sont remplacés par des cars.

Des kilomètres de rails endommagés dans l'Ain, le trafic de TER vers la Savoie et la Haute-Savoie impossible

Beaucoup de travailleurs qui prennent le TER pour aller travailler du côté de la Suisse ou de Lyon connaissent bien cette ligne. Un train de marchandises a endommagé sur son passage "plusieurs kilomètres de rails" dans l'Ain, entre Bellegarde et Culoz, voie stratégique vers la Savoie et la Haute-Savoie. Il y en aura pour "plusieurs jours" de réparations indique-t-on à la SNCF, des experts sont sur place pour comprendre l'incident, qui s'est produit ce jeudi aux alentours de 14 heures. Le train de marchandises en cause est immobilisé sur la voie.

La circulation de TER perturbée, "jusqu'à nouvel avis"

Les TGV circulent normalement. Mais plusieurs lignes de TER sont directement impactées.