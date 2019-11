Des kits pour faire "briller" le vélo la nuit à Montbéliard

Des cyclistes qui circulent sans lumière la nuit, il y en a bien plus qu'on ne le croit, à Montbéliard comme ailleurs. Deux associations distribuent gratuitement des kits d'éclairage pour encourager à la sécurité. L'une de ces distributions a eu lieu sur la passerelle cyclable du Pré la Rose.

Montbéliard, France

L'hiver ne doit pas décourager la pratique du vélo en ville et ailleurs, pour peu qu'on soit bien vêtu et bien éclairé. Pour ce qui est de la lumière, deux associations d'usagers du vélo à Montbéliard, Vélocité et Unis Vers Selle, distribuent gratuitement des kits d'éclairage. La campagne est intitulée "cyclistes brillez".

Une première distribution a eu lieu ce jeudi soir au pied de la passerelle du Pré la Rose à Montbéliard. Une deuxième est programmée le 14 novembre prochain, même lieu même heure (17h00/19h00). Quelques 200 kits sont à la disposition des cyclistes du Pays de Montbéliard qui ne sont pas encore équipés.

"Si on veut que les gens prennent conscience de l'équipement indispensable sur un vélo, il faut bien qu'on passe par ce type de campagne", explique Dominique Mielle, le président du centre social de Bavans qui héberge l'école de vélo "Unis Vers Selle". "Et nous croisons énormément de cyclistes qui sont dépourvus de lumière le soir. Beaucoup de gens pensent que sur un vélo, on n'a pas besoin de ces équipements. A vélo, il faut être vus. Car nous n'avons pas de carapace à vélo, c'est notre corps qui est impacté en premier. Ça ne pardonne pas."

L'éclairage au même titre que la sonnette est obligatoire sur le vélo Copier