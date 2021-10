Dès le 1er novembre, 100% des TER circuleront en Nord Franche-Comté, une première depuis le Covid

L'offre ferroviaire du Nord Franche-Comté revient à la normale après avoir été réduite pendant plus d'un an et demi. Dès le 1er novembre, l'ensemble des 600 TER de la Région seront de nouveau sur les rails.

Une bonne nouvelle pour les usagers du train dans le Nord Franche-Comté. A partir du 1er novembre, 100% des TER vont de nouveau circuler. Depuis le 31 août déjà, 95% des TER circulaient en semaine pour répondre aux besoins de mobilité de la rentrée. Toutefois quelques trains n'étaient toujours pas remis en circulation.

La SNCF et la Région estiment aujourd'hui que la fréquentation est revenue à un niveau suffisamment haut pour pouvoir remettre en route 100% des TER. Au plus bas, l'offre de TER est descendue jusqu'à 10% environ, c'était pendant le premier confinement.

Des horaires supplémentaires pour les voyageurs

Ce retour à la normale, qui était réclamé par les usagers, signifie qu'il y aura plus d'horaires de trains.

Cela concerne notamment les liaisons Belfort/Montbéliard, deux trains sont ajoutés le matin à 8h04 et 9h04. Dans l'autre sens, deux trains sont ajoutés à 8h26 et 9h26 au départ de Montbéliard. Le train Belfort/Épinal de 6 h 05, le Belfort/Vesoul de 9 h 35 et celui entre Épinal et Belfort de 9 h 59 seront également rétablis.