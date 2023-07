"Des lignes pendulaires toutes les heures" : des élus se mobilisent pour la création d'un RER pyrénéen

"C'est un projet d'un million d'habitants. De Tarbes, jusqu'au contrefort du Pays basque", a expliqué face aux journalistes le maire de Lourdes Thierry Lavit. Aux côtés de nombreux élus du territoire, il recevait ce jeudi, pour une réunion publique, le député Renaissance Jean-Marc Zulesi, auteur de la proposition de loi sur les RER métropolitains. Jean-Marc Zulesi a affiché publiquement son soutien au projet pyrénéen, porté par l'association LGV-Orthez Oui et soutenu par des nombreux élus.

Tarbes jusqu'au Pays basque

En novembre dernier, Emmanuel Macron avait affiché son ambition de développer une dizaines de RER, en région, sur le modèle du RER parisien. Depuis, une proposition de loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée, et 13 projets ont été proposés, comme à Strasbourg, Bordeaux ou encore à Toulouse.

Le projet pyrénéen sera lui déposé sur le bureau du ministre des Transports Clément Beaune, à la rentrée. Il vise non pas à créer un RER comme en région parisienne, mais à développer la ligne historique Tarbes-Lourdes-Pau-Orthez, et à augmenter la fréquence des trains. "On a ouvert les services express régionaux métropolitains à d'autres territoires que des territoires de grandes villes. C'est notre intérêt que de répondre à la demande de désenclaver les territoires", explique Jean-Marc Zulesi.

"Il faut réunir ces régions"

"C'est une ligne qui va de Tarbes, Lourdes, Pau, Orthez, Dax, jusqu'à Bayonne. Il faut réunir ces régions. Nous voulons poser des lignes pendulaires toutes les heures pour les visiteurs, les pèlerins, les touristes, les résidents, les étudiants. Un exemple : vous avez 500 employés à l'hôpital de Pau, il y en a 250 qui sont susceptibles de prendre le train aujourd'hui et qui ne le peuvent pas", ajoute Thierry Lavit.

Les élus croisent les doigts en espérant que leur dossier sera sélectionné, il faudra ensuite le financer. Le gouvernement a promis une enveloppe de 100 milliards d'euros pour développer le RER métropolitain. Les élus du territoire et l'association LGV-Orthez Oui en demandent 1 milliard.