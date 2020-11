Dès lundi moins de bus de nuit à Rennes mais un service de porte-à-porte sur réservation pour les travailleurs

Les bus de soirée du réseau STAR s’arrêteront plus tôt à partir du 30 novembre.

Depuis le deuxième confinement, la fréquentation du réseau STAR atteint à peine les 5% de la fréquentation habituelle à partir de 22h30 le soir. Le réseau de transports en commun rennais décide donc de réduire son offre de bus la nuit à partir de lundi prochain. Les services s'arrêteront dès 22h30 à 23h selon les lignes, toute la semaine et le weekend.

Le métro continuera à fonctionner comme aujourd'hui à savoir : dernier passage à République à 0h30 toute la semaine.

Tous les horaires sont disponibles sur star.fr.

Pour les travailleurs de nuit, un service de porte à porte est proposé

Pour les voyageurs qui utilisaient les lignes concernées en soirée, STAR met en place une solution de substitution, sur réservation.

Pour les voyageurs qui utilisaient les lignes C1, C2, C3, C4, C5, C6, 9 et 57 au-delà de 22h30 jusqu’à présent dans le cadre de leurs déplacements domicile-travail, STAR met en place une solution de substitution, sur réservation.

Il est possible pour ces personnes, de réserver leur trajet porte-à-porte en appelant le 02 23 23 10 00. Ce service est proposé aux tarifs habituels du réseau STAR. Pour en bénéficier, il faudra donner ses coordonnées, préciser sa ligne de bus et transmettre l'attestation de l'employeur qui précise les lieux et horaires de travail. Réservation au plus tard la veille à 16h00 pour un trajet le lendemain - pour un trajet le lundi : au plus tard le vendredi précédent à 17h00. La présentation d’un titre de transport est obligatoire. Il n’y a pas de vente à bord.