Des maires de la métropole d'Orléans pointent des problèmes sur le transport à la demande

Sur le réseau TAO, la fréquentation était en hausse en 2022, selon le rapport d'activité présenté ce jeudi 28 septembre au conseil de la métropole d'Orléans. 18% de voyageurs en plus l'an dernier par rapport à l'année 2021 pour 32,5 millions transportés. Cela reste encore inférieur à la fréquentation de l'année référence de 2019, avant le Covid. Mais selon le vice-président en charge des transports, l'année 2023 devrait permettre à Keolis, le gestionnaire du réseau, de revenir à ce niveau de fréquentation.

De bons résultats qui ne permettent pas de masquer l'inquiétude de plusieurs maires des communes les plus éloignées de la métropole. Ils pointent des dysfonctionnements sur le système de transport à la demande, mis en place en janvier 2022. Philippe Beaumont, le maire de Marigny-les-Usages, assure recevoir de nombreuses plaintes de parents qui déposent leurs enfants après avoir commandé un véhicule, et qui s'inquiètent de ne voir arriver personne.

Des navettes qui ne viennent pas, ou qui arrivent en retard

L'élu ajoute : "je vous invite à faire le test, essayez de réserver un véhicule ce soir, vous n'en trouverez aucun, c'est devenu récurrent !" L'extension du service de transport à la demande avait été décidée l'an dernier à l'occasion d'une refonte totale du réseau TAO, pour alléger la fréquence voire supprimer des lignes peu fréquentées, et favoriser une réponse adaptée en fonction des demandes des usagers.

Un système largement utilisé par les jeunes, selon Philippe Boisseau, mais qui aujourd'hui montre ses limites : "à Marigny, on n'a qu'un bus par heure, on est en bout de métropole, donc théoriquement c'était une bonne solution. Sauf que là, les véhicules ne passent pas, ou avec 15 mn de retard. Ca n'est pas tolérable, ou alors il faut nous dire que ça ne fonctionne pas". Même discours chez son collègue de la commune voisine de Boigny-sur-Bionne, Luc Milliat : "en fait aux heures de pointe le service est saturé, le matin et le soir c'est impossible".

Un million de voyageurs transportés en 2023

Une situation que ne nie pas Romain Roy, le vice-président de la métropole d'Orléans en charge des transports. "En fait on est victimes de notre succès. On va atteindre le million de voyageurs transportés avec ces navettes de transport à la demande, c'était 100 000 avant janvier 2022". A l'époque le système était réservé aux personnes à mobilité réduite. Romain Roy assure chercher des solutions, "mais étant donné la conjoncture, le coût des matériaux, il est presque impossible d'acheter des véhicules en ce moment".

La solution, quand c'est possible, c'est de remettre une ligne régulière aux endroits qui sont en tension, ou de régler l'algorythme de gestion des véhicules en circulation, pour rationnaliser leurs arrêts. L'élu estime qu'à partir de 2025, il faudra "renforcer nettement le nombre de véhicules". C'est la date à laquelle le gestionnaire du réseau de transports publics de la métropole ayant remporté l'appel d'offres qui sera lancé l'an prochain pour une nouvelle délégation de service public prendra ses fonctions.