Des manifestants en pyjama à l'aéroport de Nantes pour demander l'allongement du couvre-feu

"On veut dormir !" Le slogan utilisé par la cinquantaine de manifestants, réunis ce dimanche après-midi à l'aéroport de Nantes-Atlantique, situé à Bouguenais. Organisé à l'appel de l'organisation Alternatiba, ce rassemblement avait pour but de demander un allongement du couvre-feu pour les décollages et les atterrissages. Selon ce groupe, 203 infractions ont été relevées par la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) depuis la mise en place de cette restriction il y a six mois.

Plusieurs revendications au menu

Pour leur action "non-violente", les manifestants ont symboliquement fait "une sieste" dans le hall de l'aéroport afin de dénoncer les nuisances sonores, le tout sous le regard interloqué des employés ainsi que des voyageurs. Parmi leurs revendications, ils demandent également l'abandon du projet d'allongement de la piste , prévu pour réduire ces nuisances sonores. Ces opposants dénoncent, en outre, un projet "dangereux pour l'environnement".