Guerre en Ukraine : des marins russes et ukrainiens sur un cargo immobilisé à Lorient

À Lorient, des marins russes et ukrainiens ont appris que leurs pays étaient en guerre, en débarquant sur le port de commerce. Depuis, le cargo russe a été immobilisé par les douanes dans le cadre des sanctions économiques prises à l'encontre de la Russie. À bord, la situation est délicate.

À Lorient (Morbihan), une vingtaine de marins russes et ukrainiens ont appris que leurs pays étaient en guerre, en débarquant sur le port de commerce, lorsqu'ils ont eu accès à internet. Le cargo Pola Ariake qui appartient à une compagnie russe, est arrivé d'Ukraine dans la nuit de dimanche à lundi. Il a ensuite été immobilisé par les douanes dans le cadre des sanctions économiques prises à l'encontre de la Russie. Emmanuelle Trocadéro, la directrice de Marin'Accueil qui gère le Seamen's club, a pu monter à bord ce jeudi 3 mars 2022, pour distribuer des cartes SIM et s'entretenir avec le commandant et quelques marins.

"Ils ont appris la guerre en arrivant au port" - Emmanuelle Trocadéro

"Le commandant russe a envoyé un des marins se procurer une carte Sim. Il l'a inséré et c'est comme cela qu'il a pris connaissance de la guerre, des bombardements, que cela canardait chez eux. Il était blanc comme un linge, témoigne Emmanuelle Trocadéro, l'équipage va devoir éviter les tensions dans un espace très restreint. À bord, Russes et Ukrainiens travaillent ensemble dans les coursives, la salle des machines. Ce sont des collègues, des potes et la situation politique les dépasse".

Pas d'information sur la suite

La cargaison, 27 000 tonnes de tourteau de soja devrait être terminée d'être débarquée dans la journée du vendredi 4 mars. Les douanes ont signifié au commandant l'immobilisation du cargo. L'équipage, composé à parité de marins ukrainiens et russes, n'a pas d'information sur son avenir.

