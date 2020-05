Des masques distribués dans le métro lillois à partir de ce lundi

La Métropole Européenne de Lille et Ilévia distribuent à partir d'aujourd'hui des masques dans 7 stations du réseau de métro. Un masque désormais obligatoire dans les transports en commun.

Une semaine après le début du déconfinement et l'obligation de porter un masque dans les transports en commun, la MEL et Ilévia distribuent à partir d'aujourd'hui des masques aux voyageurs qui n'en disposeraient pas. Des masques remis par le gouvernement aux autorités organisatrices des transports.

La distribution se fait dans les 7 stations les plus fréquentées du réseau à Lille, Roubaix et Tourcoing

_ Eurotéléport

_ Tourcoing centre

_Saint Philibert

_ Gare Lille Flandres

_Porte des Postes

_ Hôtel De Ville

_ République

Des masques pour les usagers les plus vulnérables

Une initiative complétée par une distribution aux usagers les plus vulnérables pour que chacun puisse respecter les nouvelles règles sanitaires. Une opération solidaire en partenariat notamment avec la Croix Rouge et le Crous pour les étudiants en précarité, et l'Abej pour les SDF.

Malgré ces distributions, la MEL et Ilévia incitent les Métropolitains à limiter au maximum leurs déplacements et encouragent les entreprises à favoriser le télétravail ou modifier les horaires de leurs salariés pour étaler les heures de pointe sur le réseau.