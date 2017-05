Des menaces sur le gros chantier SNCF prévu en Occitanie pour le pont de l'Ascension

Le gros chantier de maintenance SNCF prévu en Occitanie pendant le pont de l'Ascension menacé ? Les cheminots CGT de l'Equipement ont déposé un préavis de grève à partir de ce mercredi 18H. Ils réclament depuis des mois des moyens humains et matériels supplémentaires.

A partir de jeudi et jusqu'à dimanche, la SNCF a décidé d'interrompre totalement la circulation des trains sur l'artère littorale entre Nîmes et Sète, Narbonne et Toulouse. Il faut en effet procéder à des travaux de modernisation du réseau. 250 agents SNCF et 180 sous traitants seront mobilisés.

La CGT équipement a déposé un préavis de grève à partir de mercredi 18h pour dénoncer ce recours aux sous traitants. Elle estime que pour des travaux de cette importance, seuls des agents qualifiés doivent être employés.

A la SNCF, on déplore les emplois précaires et intérimaires. Il nous manquerait plus de 50 emplois pour faire de la maintenance quotidienne et veiller à la sécurité du réseau"

Nicolas MIDAGUE, délégué CGT équipement Copier

Le syndicat estime qu'à force de supprimer des moyens à la SNCF , on en arrive à des accidents comme celui qui a eu lieu début mai à Villeneuve les Beziers. Un ouvrier de la SNCF a été grièvement blessé lors d'un chantier de nuit. L'engin dans lequel il se trouvait avec un collègue est tombé en panne . Il est descendu sur la voie où il a été percuté par une autre engin. Plus grave , l'accident de Bretigny qui avait fait 7 morts il y a 4 ans.

L'accident de Brétigny n'a pas servi de leçon à notre direction pour nous mettre les effectifs nécessaires qui auraient pu éviter cette catastrophe.

" On ne veut plus de chantier low coast" Copier

Une nouvelle réunion avec la direction est prévue ce mercredi matin.