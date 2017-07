Des messages d'automobilistes pour sensibiliser les conducteurs sur l'autoroute

Vinci Autoroutes a lancé un concours pour afficher de nouveaux messages sur ses panneaux lumineux. Trois thèmes: la somnolence, les objets connectés et surtout la sécurité des hommes en jaune.

Vinci Autoroutes fait appel à l'inventivité des automobilistes-internautes pour préserver la vie de ses patrouilleurs. La société a lancé un concours sur son site, il y a quelques semaines, pour changer les messages qu'elle affiche sur ses panneaux lumineux.

Depuis le 13 juillet, les premiers petits textes sélectionnés apparaissent sur les autoroutes du réseau Vinci, dont l'autoroute A7. Ils visent à sensibiliser les conducteurs aux risques de somnolence au volant, "la première cause d'accidents mortels sur l'autoroute", rappelle Nelly D'Estèves, responsable communication du groupe en Auvergne-Rhône-Alpes. Autre thème: les objets connectés qui déconcentrent le conducteur (téléphones, GPS, tablettes, lecteurs dvd, etc.).

Préserver la vie des hommes en jaune

Des messages sélectionnés lors d'un concours sont affichés sur les panneaux lumineux du réseau Vinci - Vinci Autoroutes

Mais l'accent est mis aussi et surtout sur la sécurité des hommes en jaune, ces patrouilleurs chargés de l'entretien des autoroutes, de ramasser les objets tombés sur la chaussée, de sécuriser les véhicules accidentés, etc. Depuis le début de l'année, 53 véhicules de patrouille ont été percutés sur les autoroutes de Vinci. C'est plus que sur toute l'année 2016.

Des messages pour sensibiliser les conducteurs à la sécurité des patrouilleurs - Vinci Autoroutes

Des automobilistes parlent aux automobilistes

Vinci a reçu plus de 800 propositions de messages et en a sélectionné une cinquantaine qui seront diffusées tout l'été sur les panneaux lumineux. On peut citer : "En Jaune je suis visible, pas invincible", "Le premier qui baille gagne 20 minutes de pause", "Soyez smart, laissez votre phone" ou encore "En jaune, c'est mon papa, je l'aime". "Ce type de messages est plus parlant pour les automobilistes, que des textes plus institutionnels", confie Nelly d'Estèves.