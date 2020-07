Des mesures sanitaires renforcées sur les aires d'autoroutes dans l'Yonne

C'est le premier week-end de départ en vacances pour cet été. . Et pour accueillir les vacanciers, sur les aires de l'autoroute A6 notamment, le groupe APRR et les commerces ont mis en place des mesures sanitaires pour qu'ils se sentent en sécurité.

Utilisation de produits virucides dans les toilettes

Et comme sur les aires de repos, les toilettes sont l'endroit le plus visité par les vacanciers, un effort supplémentaire a été réalisé pour avoir une propreté impeccable selon Véronique Tallon, directrice clientèle chez APRR. "Les toilettes sont nettoyées plus souvent que d'habitude encore, avec l'utilisation de produits virucides, des produits désinfectants plus puissants. On veille également à tondre la pelouse très régulièrement parce qu'on pense que beaucoup de clients vont vouloir pic-niquer. "

Véronique Tallon, directrice clientèle chez APRR. Copier

Quant on s'arrête sur une aire d'autoroute , c'est aussi pour se restaurer. Et là c'est aussi, il y a du changement. Dans les boutiques et les restaurants, le personnel a été formé pour faire face à toutes les mesures sanitaires. Un sens de circulation a été mis en place. Et puis la vente a été réorganisée. "Dans une cafétéria, on ne prend plus sa fourchette et son couteau. On vous les propose directement sur le plateau. Vous ne pouvez plus vous servir non plus directement au buffet, mais vous avez des assiettes déjà préparées. "

Une cafétéria sur une aire d'autoroute © Maxppp - .

Du gel pour les mains et des nappes pour les tables

Autre nouveauté, le click & collect. Traduction, on passe sa commande sur son smartphone avant l'arrivée sur l'aire d'autoroute. On choisit son menu, on le paye et une fois arrivé on n'a plus qu'à le retirer au restaurant. Et si on veut profiter des tables de pic-nique, c'est aussi en toute sécurité explique Véronique Tallon. "On fournit du gel pour les mains, et des nappes pour mettre sur les tables ou directement sur la pelouse . "

Il y aura davantage de collecte des déchets. Véronique Tallon, directrice clientèle chez APRR. Copier

Et puis chez APRR, on imagine qu'il y aura plus de ventes à emporter que d'habitude. Donc des emballages et davantage de déchets. Et donc la collecte des déchets et des recyclables a également été renforcée , pour éviter que les poubelles débordent.

Et l'objectif de tout ça, c'est bien évidemment que les vacanciers n'aient pas peur de s'arrêter sur les aires de services. Car on rappelle qu'en matière de sécurité sur l'autoroute, le plus important c'est de faire une pause toutes les deux heures.