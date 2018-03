Marseille, France

Plusieurs milliers d'automobilistes marseillais reçoivent des PV de stationnement par erreur. Par erreur oui, parce que ces conducteurs ont payés l'emplacement soit par abonnement, soit via l'horodateur. Sauf que depuis quelques jours, dans certaines rue comme dans le 5e arrondissement, les propriétaires de voiture reçoivent deux, trois, quatre verbalisations pour rien. Et à 17 euros l’amende, la facture monte très vite.

Ça fait flipper de payer quelque chose qu'on a déjà payé - Chantal, habitante du 15e arrondissement de Marseille

Chantal habite rue Terrusse dans le 5e arrondissement. Elle paye son stationnement à la semaine : preuve à l'appui. Et pourtant, elle a reçu non pas une mais, deux verbalisations. "Et heureusement, j'ai gardé mes tickets. Parce que ça me fait 34 euros quand même ! En plus mes tickets vont à la poubelle d'habitude. Ça fait quand même flipper _de payer quelque chose qu'on a déjà payé. Donc hors de question de payer. _Je vais faire opposition et envoyer les preuves", raconte cette Marseillaise.

Un bug informatique

"D'ici un mois tout devrait rentrer dans l'ordre", tente de rassurer Jean-Luc Ricca, adjoint chargé du stationnement à la ville de Marseille. L'élu explique qu'il s'agit tout simplement d'un bug informatique. "Depuis le mois de janvier, il y a un nouveau système, désormais les automobilistes renseignent la plaque d'immatriculation sur la machine directement dans la rue. L'information part alors dans un serveur. Et lorsque les voitures de la société SAGS passent pour un contrôle, elles peuvent faire le tri entre les voitures en règles et les autres. Sauf qu’il y a eu un problème de synchronisation." La société SAGS est en charge de la verbalisation des conducteurs qui ne paient pas le stationnement dans la ville. Le système en place depuis le début de l’année n’est pas encore totalement au point.

C’est encore très nouveau. Chaque problème informatique, nous permet d'être plus performant par la suite - Jean-Luc Ricca, adjoint chargé des transports à Marseille.

Avec le nouveau système les automobilistes doivent renseigner la plaque d'immatriculation pour obtenir un ticket © Radio France - Nina Valette

Payer son amende ?

Si vous êtes victime de ces verbalisations par erreur, il faut contester l’amende annonce l’élu à la ville de Marseille. « Dans l’enveloppe avec l’amende, il y a un document pour contester. Il faut juste le retourner. Je suis sur le dossier depuis quelques jours. Je reçois dans mon bureau de nombreux marseillais victimes, et je fais donc du cas par cas pour régler le problème. »