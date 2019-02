Des mini-caméras pour les contrôleurs de Kéolis Brest

Par Valérie Le Nigen, France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique

Les contrôleurs de Kéolis Brest expérimentent le port de mini-caméras. Dans un premier temps, trois caméras vont être testées par les 35 vérificateurs. Puis, le dispositif devrait être étendu. On déplore plus de 30 agressions par an sur les contrôleurs du réseau.