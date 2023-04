Des motards CRS contrôlent les poids-lourds sur l'A31

Arrêtés sur le bas-côté de l'A31, une dizaine de motards surveillent le comportements des camionneurs. Dix motards et quatre véhicules banalisés sont mobilisés pour cette vaste opération de contrôle routier dont le but est de détecter les comportements à risque : une vitesse excessive, une ceinture de sécurité oubliée, le téléphone portable au volant, les distances de sécurité etc.

ⓘ Publicité

Manu, un CRS procède au contrôle d'un poids lourd intercepté sur l'A31. © Radio France - Emma Dehoey

Justement, un camion avec une plaque portugaise double un autre poids lourd, alors que le dépassement est interdit sur ce tronçon de l'autoroute. Un des motards démarre et suit le camion. Brassard floqué "police" sur son bras, il ordonne au conducteur avec sa main de se rabattre et de prendre la prochaine sortie. Le camionneur portugais devra payer une amende de 90 euros pour un dépassement non autorisé et une vitesse excessive.

" Avec les motos, nous interceptons plus facilement les pois lourds" - Philippe Glorian, commandant de la compagnie autoroutière Lorraine Alsace

Au volant de leurs motocycles, les CRS vantent l'efficacité de leur bolide. C'est le cas de Philippe Glorian, le commandant de la compagnie autoroutière Lorraine Alsace : "Le rapport poids-puissance d'une moto est sans commune mesure avec un véhicule traditionnel. Sur notre moto, nous pouvons nous faufiler entre les voiture lorsque la circulation est dense. Nous interceptons plus facilement et rapidement le véhicule." Grâce à ce moyen de transport, le CRS assure aussi maintenir la fluidité au trafic, "car notre objectif n'est pas de gêner le trafic".

"Nous pouvons voir si les conducteurs utilisent leur téléphone sur leur volant" - Philippe Glorian

Un gagne temps, mais surtout un outil pour repérer les comportements à risque sur la route. "Sur le motocycle, nous sommes surélevés. Nous pouvons voir à l'intérieur de l'habitacle et donc surveiller si les passagers ont mis leur ceintures ou si la flèche du compteur de vitesse ne dépasse pas la limite autorisée. Et ca nous permet d'éviter toutes contestations."

Autre point de vigilance : le téléphone au volant. Surtout que 16% des accidents mortels ont été causés par son utilisation en 2020, selon Assurance Prévention. " Souvent les conducteurs utilisent leur téléphone sur les genoux et nous parvenons à le vois en moto", atteste Philippe Glorian.

Un agent de la DREAL procède à la pesée du camion. © Radio France - Emma Dehoey

Les équipes de la DREAL Grand Est (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) chargées de contrôler le respect des conditions de travail des conducteurs de transport routier participent aussi à l'opération. Grâce à l'historique du véhicule jusqu'à trente jours, ils vérifient le respect des temps de repos. Si un chauffeur poids lourd conduit de manière ininterrompue durant 4 h 30, il doit prendre une pause de 45 minutes.

Lors de cette matinée, seize conducteurs de poids lourds ont été verbalisés principalement pour des dépassements non autorisés et des distances de sécurité non respectées au total.

loading