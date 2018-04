Nancy, France

Depuis le début de l'année 2018, les PV pleuvent pour verbaliser ceux qui empruntent à vélo les voies du tramway nancéien. Ils sont 22 depuis le début de l'année à avoir dû payer une amende de 90 euros, mais en réalité beaucoup plus nombreux à rouler sur cette voie réservée. "Nous si on utilise la voie du tram, c'est aussi parce qu'on se sent plus en sécurité", justifie Christophe, un cycliste.

Une vingtaine d'accidents

Contre ces contraventions, le collectif Nancyclette a donc écrit une lettre ouverte aux élus pour exiger de développer davantage de piste cyclables dans l'agglomération. Ils ont également lancé une pétition sur les réseaux sociaux. "On attend d'autres infrastructures pour les cyclistes. Mais malheureusement, il n'y a que la voie du tram à ce jour. Donc c'est celle que l'on emprunte préférentiellement", détaille Myriam, membre du collectif.

Nous ne faisons que respecter ou faire respecter la loi", rétorque Malika Dati, élue du Grand Nancy.

De son côté, la Métropole du Grand Nancy invoque des raisons de sécurité. L'an dernier, en 2017, une vingtaine d'accidents dans l'agglomération ont impliqué un tram et un cycliste.

"On s'est pas réveillé un matin pour avoir une action que empêche les vélos d'aller sur la voie du tram. C'est juste que c'est interdit, répond Malika Dati, vice-présidente de la Métropole en charge des mobilités. Je n'ai pas envie de porter la responsabilité demain si on a un drame de dire : " on aurait pu faire des choses ; on a pas pu faire". Et donc nous ne faisons que respecter ou faire respecter la loi", tranche l'élue.

Dans l'agglomération nancéienne, 150 kilomètres de pistes cyclables sont aménagées aujourd'hui.