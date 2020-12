Des automobilistes sont restés quelques heures sur l’A75 et notamment près du viaduc de Millau. Les préfectures du Cantal et de l’Aveyron indiquent que personne n’a dormi dans sa voiture.

Des naufragés de la route en Aveyron à cause de la tempête Bella

Des centaines d'automobilistes sont restés bloqués quelques heures sur l'autoroute A75 lundi en fin d'après-midi et début de soirée à cause des fortes chutes de neige. Les principaux blocages se situaient dans le Cantal et l'Aveyron à hauteur du viaduc de Millau, notamment. Vers 22 heures, la situation s'est améliorée. La circulation a été rétablie. Les automobilistes ont pu rentrer chez eux, selon les deux préfectures.

Des opérations de déneigement ont débuté à partir de 3 heures du matin.

L'Aveyron, le Gers et le Lot-et-Garonne en vigilance orange

Neuf départements ont été placés en vigilance orange pour la journée de mardi, selon les prévisions de Météo-France diffusées mardi matin. L'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Lozère et le Puy-de-Dôme restent en vigilance Orange neige-verglas depuis lundi, le Massif central connaissant un épisode neigeux.

Une vigilance orange crue affectera la rivière de la Midouze et du Gers dans les départements des Landes, du Gers et désormais du Lot-et-Garonne. Un phénomène de "vagues-submersions" touchera les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.