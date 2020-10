Des navettes électriques gratuites toute l'année dans le centre de Limoges

Après une expérimentation concluante, Limoges Métropole pérennise les navettes électriques gratuites pour transporter les voyageurs dans le centre-ville. L'objectif est de soutenir et développer le développement économique et touristique, tout en rendant service aux habitants les plus âgés.

Les navettes électriques gratuites sont de retour dans les rues de Limoges. Elles avaient été expérimentées entre décembre 2019 et mars 2020 et avaient alors été empruntées par plus de 15.000 voyageurs en 4 mois. Un succès pour Limoges Métropole, qui a décidé de pérenniser le service sur toute l'année. Depuis vendredi après-midi, trois navettes électriques circulent donc à nouveau dans le centre-ville, à raison d'un passage toutes les 15 minutes environ. Elles circulent du mardi au samedi entre 10h et 19h, sans interruption.

Une desserte élargie

S'il vous prend l'envie de suivre tout le parcours, il vous faudra 45 minutes pour aller du quartier de la cathédrale de Limoges au secteur des tribunaux. Les navettes desservent aussi les rues de l'hyper-centre, avec un passage devant les points emblématiques de la ville, comme les Halles et la place de la République. "Ce service a une vocation touristique et une vocation de développement commercial" précise Jean Marie Lagedamont, le vice président de Limoges Métropole, chargé des transports. Selon la communauté urbaine, les commerçants ont d'ailleurs largement plébiscité ces navettes qui leur amènent des clients, sans soucis de trouver une place de stationnement.

Les parcours des navettes électriques gratuites qui circulent dans le centre-ville de Limoges. - © Limoges Métropole

Des arrêts à la demande dans certaines rues

Dans l'hyper-centre, les voyageurs bénéficient de l'arrêt à la demande, en faisant simplement signe au chauffeur de la navette qui s'arrête pour les laisser monter ou descendre à l'endroit de leur choix. Un marquage au sol sera bientôt réalisé pour signaler les zones concernées. Un nouveau bilan sera fait dans 6 mois et des ajustements d'itinéraires et points d'arrêts seront possibles, en fonction de l'usage de ces navettes.

Un investissement de 470.000 euros par an pour Limoges Métropole

Si les passagers n'auront pas à débourser un centime pour monter à bord, le service coûtera 470.000 euros par an à Limoges Métropole, dont 200.000 pour la location des véhicules. Si le succès se confirme, la communauté urbaine pourrait envisager d'acheter les navettes, afin d'amortir les frais. Ça dépendra aussi des autres choix faits pour les transports en commun de la communauté urbaine.