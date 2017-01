Des navettes sans chauffeur testées au coeur de Paris

Deux navettes sans chauffeur ont été installées sur le pont Charles de Gaulle à Paris, entre la gare d'Austerlitz et la gare de Lyon. Pendant trois mois, elles vont transporter gratuitement des passagers. Une expérimentation menée par la RATP.

La RATP se lance dans les navettes autonomes. Deux navettes, sortes de minibus sans chauffeur, ont été mises en service lundi 23 janvier sur le pont Charles de Gaulle, dans le 12e arrondissement de Paris.

Les deux navettes peuvent transporter jusqu'à 12 personnes et disposent de six places assises. Même si elles sont entièrement autonomes, elles circulent dans une voie fermée, et toujours en présence d'un agent de la RATP.

La navette est bardée de capteurs à l'avant et à l'arrière lui permettant de se repérer dans l'espace. Le guidage est fait par satellite. © Radio France - Bastien Deceuninck

Pour parcourir les 200 mètres du pont, elles mettent entre une et deux minutes, à la vitesse de 8 kilomètres par heure. Leur déplacement se fait grâce à un guidage satellite et à des capteurs répartis sur la toute la carosserie, ce qui leur permet par exemple de se croiser au milieu du pont. La zone où les navettes roulent a également été cartographiée et enregistrée dans leur mémoire.

L'objectif de la RATP est avant tout de recueillir les avis des usagers sur ce nouveau moyen de transport, avec dans l'idée de le mettre en place là où une ligne de bus ne serait pas rentable. En effet, à terme, la navette pourrait être appelée grâce à une application sur smartphone.

Une tablette dans la navette permettra à terme de choisir sa destination © Radio France - Bastien Deceuninck

De quoi imaginer bientôt des rues remplies de navettes autonomes? Pas sûr d'après Gilbert Gagnère, le PDG d'Easymile, la société française qui a conçu les navettes. "Nous avons déjà testé les navettes dans un flux de voitures notamment en Finlande et en Espagne, mais tout dépend du flux : cette navette ne pourrait pas faire le tour de la place de l'Etoile à 18 heures, et elle ne le pourra sans doute jamais."

L'expérimentation doit durer jusque début avril. Les navettes sont prévues pour sortir tous les jours entre 14 heures et 20 heures.