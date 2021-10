Des navettes sans conducteur relieront la gare de Vernon et Giverny en 2022

Trois navettes autonomes électriques feront la liaison entre Vernon et Giverny à partir d'avril 2022. Particularité des navettes Nimfea, il n'y a pas de conducteur et elles circuleront sur le réseau routier classique sur un trajet de douze kilomètres aller retour.

Elle ressemble à un gros minibus, très rectangulaire, entièrement vitré et peut accueillir douze passagers. Pas de volant, pas de conducteur, la navette est complètement autonome, des véhicules partagés, pleinement intégrés au réseau de transport, "la navette va opérer sur un site ouvert, on n'est pas sur un site privé et on doit cohabiter avec les autres usagers de la route, les véhicules de transport, les vélos, les trottinettes, les piétons" explique Arnaud Vitou, le directeur général adjoint de Transdev Système de Transport Autonome. 12 kilomètres aller retour en milieu urbain, avec des ronds-points, le franchissement du pont Clemenceau et à la campagne, sur la départementale 5 pour rejoindre le musée des impressionnismes de Giverny. Ce sera le trajet le plus long en France en navette autonome sur routes ouvertes mixtes.

Une plateforme peut être déployée pour accueillir un passager en fauteuil roulant © Radio France - Laurent Philippot

Les navettes seront testées sans passager en février et vous pourrez monter à bord à partir d'avril 2022, pour la saison touristique. Le président délégué de Seine Normandie Agglomération, François Ouzilleau veut en faire un marqueur fort pour sa ville : "Je suis sûr que ça va intéresser à la fois l'habitant, le touriste et le salarié" dit le maire de Vernon qui compte aussi sur cette navette pour le marketing territorial de Vernon :

Je pense que ça va devenir une attraction touristique et ludique pour les Vernonnais qui vont aller fair un tour de navette autonome - François Ouzilleau

L'expérimentation va durer sept mois et les trajets en Nimfea seront gratuits. Coût du projet 1,3 million, financé des partenaires publics et privés.

La cartographie Lidar, sorte de laser à 360 degrés, est avec le GPS et l'odométrie, une des trois techniques utilisées pour localiser la navette © Radio France - Laurent Philippot

Quelle sécurité ?

Les Nimfea (Navettes Innovantes Modulaires du Futur Expérimentales et Autonomes) sont bourrées de technologie. Il n'y aura pas de conducteur dans la navette, mais, comme la réglementation l'oblige pour l’instant, à bord un "safety driver", un opérateur de sécurité. À terme, la navette sera supervisée à distance de Rouen, mais ce n'est pas un pilotage à distance, "l'opérateur de supervision peut communiquer avec les passagers. Vous avez un bouton, de l'audio, un micro, un haut-parleur qui permettent l'interaction à distance" précise Arnaud Vatou et "il y aura des écrans à l'intérieur qui permettront d'indiquer au passager ce qui se passe et ce qu'il faut qu'il fasse" en cas de problème.

Les passagars pourront actionner un bouton d'urgence si besoin, qund la présence d'une opérateur de sécurité ne sera plus obligatoire à bord © Radio France - Laurent Philippot

Sur l'écran dans l'habitacle, les passagers auront toutes les informations techniques, comme le montre Rémy Dangla, responsable commercial d'Easy Mile © Radio France - Laurent Philippot

La société toulousaine Easy Mile, qui a conçu la navette, exploite des navettes dans le monde entier. En un million de kilomètres parcourus, les seuls soucis survenus étaient lorsque le véhicule était en mode manuel. Vous pourrez donc aller voir les Nymphéas en Nimfea en toute sécurité, à une vitesse de 20 kilomètres à l'heure en moyenne.