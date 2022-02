Des négociations pour assouplir la zone à faibles émissions (ZFE) de Toulouse

La ZFE, zone à faibles émissions doit entrer en vigueur progressivement à partir du 1er mars à Toulouse, mais les opposants réclament des assouplissements.

Pour l'instant, la Métropole interdit les véhicules les plus polluants (motos, utilitaires, voitures, poids-lourds) 7 jours sur 7 et 24h sur 24h. La zone concernée s'étend sur 72 km², elle comprend Toulouse intra-muros et une petite partie de Colomiers et Tournefeuille. Seule la rocade Ouest est incluse avec le début de la RN124 (route d'Auch). La rocade Est, le fil d'Ariane et la rocade arc-en-ciel ne sont pas concernés.

L'élu en charge du dossier estime qu'avec ZFE, 430.000 personnes verront la qualité de l'air s'améliorer. Mais certains s'inquiètent donc, car ils la trouvent trop restrictive.

Réunion le 18 février entre opposants et Métropole

Dans un communiqué envoyé le mercredi 2 février, l’Interclub ZFE 31, qui regroupe des opposants, indique que Jean-Luc Moudenc "a ouvert la porte au dialogue" et à d'éventuelles dérogations. Le maire de Toulouse a d'abord annoncé la création d’un comité de suivi intégrant professionnels et usagers de la route afin d’évaluer régulièrement l’impact de ce déploiement. L'Interclub indique aussi qu'une réunion est prévue le 18 février prochain. Ce regroupement d'usagers de la route propose plusieurs dérogations.