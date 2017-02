Des Niçois réclament plus de transparence sur le chantier du futur tram

Près de deux semaines après l’affaissement dans le centre-ville niçois, des habitants réclament plus de transparence sur les travaux en souterrain de la ligne 2 du tramway de Nice.

Coup de colère des habitants du Boulevard Victor Hugo dans le centre-ville de Nice contre le chantier en souterrain du futur tramway. Certains riverains et le Comité de Défense des habitants du Boulevard Victor Hugo réclament plus de transparence à la Métropole Nice Côte d'Azur. Certains habitants sont inquiets à cause des dégâts causés par le tunnelier. Cette machine creuse le tunnel du futur tramway. Mais il y a deux semaines, à cause d’une panne sur la machine, la chaussée s’est effondrée causant des inondations de caves et des fissures.

"Des dégâts de plus en plus visibles"

Des caves de l’immeuble situé au 19 boulevard V.Hugo ont été inondées suite à l’incident sur le chantier de la ligne 2 du tramway. Des fissures sont également apparues. Le syndic de l’immeuble estime que les dégâts causés par l’affaissement de la rue sont de plus en plus visibles.

Des fissures dans une cave après l'affaissement. © Radio France

Un incident prévisible

D’après le géologue niçois Eric Gilli, opposant historique au tramway en souterrain, ce genre d’affaissement était prévisible vu la nature du sol. Le professeur d’université explique que le Boulevard Victor Hugo est situé sur une succession de nappes sous lesquelles il y a de nombreux écoulements venants des collines niçoises. Eric Gilli déclare avoir averti la Métropole Nice Côte d’Azur des risques liés à la réalisation d’un tram en souterrain. Le géologue craint aujourd’hui une explosion des coûts de construction dépassant le milliard d’euros.

Tout est sous contrôle

Le responsable du chantier du tramway à la Métropole Nice Côte d’Azur explique que des forages ont été faits depuis l’affaissement. Actuellement le sol est consolidé avec des injections de mortier. D’après Laurent Carrère, le sol s’est tassé de 42 centimètres contre 25 mesurés il y a 2 semaines. Les fissures sont de l’ordre du millimètre et réparables. Les coûts supplémentaires sont compris dans une enveloppe spéciale. Pour éviter d’autre incident à cause du tunnelier, des injections de bétons vont être réalisées sous le boulevard V.Hugo entre les rues du Congrès et Dalpozzo.

Après l'affaissement des palissades ont été installées. © Radio France