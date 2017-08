Des nouveaux tarifs sur les TER en Bourgogne Franche-Comté

Une nouvelle grille tarifaire entre en vigueur mardi 29 août sur les TER (Transport express régional) en Bourgogne Franche-Comté. L'objectif est de rendre les tarifs plus simple, plus lisible et plus avantageux pour attirer de nouveaux clients occasionnels.

La Région Bourgogne Franche-Comté a décidé d'une nouvelle grille tarifaire pour les trains régionaux TER. Les tarifs seront donc plus lisibles à partir de mardi 29 août. Une nouvelle carte de réduction unique est aussi mise en place pour les voyageurs occasionnels.

Des tarifs plus simples sur les voyages en TER

C'est la fin des tarifs en fonction d'un barème kilométrique arrondi en fonction de la distance de parcours. A partir du 29 août, il y a sept tranches de tarifs à 5 euros. Ce qui fait donc ces trajets entre 5 et 35 euros, de moins de 35 kilomètres à plus de 200. Ce qui doit être avantageux pour les clients. C'est le cas par exemple pour un Besançon/Dijon en plein tarif : le billet passe de 16,50 euros à 15 euros. Mais pour un Besançon/Dole, comptez maintenant 10 euros contre 9,30 euros avant le 29 août.

Les tarifs des TER en Bourgogne Franche-Comté sont définis en fonction de tranches kilométriques. © Radio France - Naïs Esteves

Une carte de réduction à 20 euros par an

Pour gommer ces quelques centimes de différence et que les usagers soient avantagés, la Région lance dans le même temps une carte de réduction unique à 20 euros par an : la "carte de réduction régionale". Les voyageurs auront une remise de 30% en semaine, 60% le weekend, les jours fériés et pendant les vacances scolaires de la zone A. Pendant ces basses périodes, un accompagnateur du porteur de la carte peut bénéficier de la même réduction. Les groupes de plus de dix personnes peuvent avoir moins 75% sur les tarifs de base. Les jeunes de moins de 26 ans, une réduction de 50% est appliquée sur simple présentation d'une pièce d'identité, sans carte de réduction.

