De nouvelles réouvertures de lignes aériennes au départ de Nantes pour cet été

Davantage de destinations au départ de l'aéroport de Nantes cet été. Après une première vague de reprise de vols domestiques, EasyJet et Air France annoncent ce vendredi la réouverture d'autres lignes, en France et en Europe.

Le déconfinement se poursuit à l'aéroport de Nantes-Atlantique. Après une reprise très limitée des vols, Air France et EasyJet annoncent ce vendredi une offre plus fournie pour cet été.

Corse, Italie et Grèce

Avec EasyJet, se rendre en Corse en avion sera possible, avec une liaison vers Bastia. Rejoindre Lyon et Nice par les airs sera aussi possible. La compagnie aérienne low-cost augmentera également ses liaisons vers des destinations européennes comme l’Italie, avec Olbia, Bari et Catane, les îles des Baléares (Ibiza) et Les Canaries (Tenerife), ou encore la Grèce vers Héraklion en Crète.

Avec Air France, les vols seront domestiques au départ de Nantes, avec des liaisons vers la Corse (Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari), Marseille, Nice et Toulon. Les vols vers Paris-Charles de Gaulle et Lyon sont déjà possibles.