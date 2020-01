Des obstacles à l'entrée du pont Andance-Andancette pour empêcher la traversée des camions et des cars

Des gabarits seront installés pour rétrécir les entrées du pont et éviter aux véhicules qui font plus de 2,20 mètres de large de traverser.

Andance, France

Les départements de Drôme et d'Ardèche prennent une nouvelle mesure pour empêcher le passage des camions et cars de plus de 7,5 tonnes sur le pont entre Andance, en Ardèche, et Andancette, dans la Drôme. La traversée des véhicules de 7,5 tonnes leur est déjà interdite mais est régulièrement enfreinte. Et depuis le drame de Mirepoix-sur-Tarn et l'effondrement d'un pont au passage d'un camion qui ne respectaient pas l'interdiction de tonnage, les élus se mobilisent.

Dès le 20 janvier, des obstacles vont ainsi être installés aux extrémités du pont pour limiter la largeur des véhicules à 2,20 mètres, et interdire le passage aux camions ou aux cars. Ces obstacles seront installés aux deux extrémités, ainsi que côté Andance dès le carrefour avec la départementale 86 pour permettre aux poids lourds de faire demi-tour avant de se retrouver bloqués.

Ces gabarits seront installés dès le 20 janvier. © Radio France - Adèle Bossard

La déviation instaurée pour les cars scolaires depuis le 6 janvier reste donc obligatoire, ce qui génère jusqu'à 20 minutes de trajet supplémentaire pour certains élèves. Mais la région réfléchit à mettre en place des plus petits cars, adaptés à la traversée du pont, pour les communes où il n'y a pas trop d'élèves à transporter.

Les élus continuent de demander un nouveau pont

Cette solution permet de garantir la sécurité du pont, expliquent les élus des deux départements. Mais ils continuent de militer pour la construction d'un nouveau pont. Ils veulent que l'État prenne part aux discussions et aux financements. Les présidents des conseils départementaux de la Drôme et de l'Ardèche ont rendez-vous à la fin du mois pour évoquer le sujet.