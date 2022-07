Des organisations patronales appellent au maintien de la ligne aérienne Lyon-Poitiers-La Rochelle

La CCI de la Vienne et trois organisations patronales publient une lettre ouverte pour le maintien de la liaison aérienne entre Lyon-Poitiers et la Rochelle. Le contrat avec l'exploitant arrive à échéance l'an prochain.

La CCI de la Vienne, l'UIMM, l'UMIH et le Mouvement des entreprises de France dans la Vienne se prononcent publiquement ce jeudi 7 juillet pour le maintien de la liaison aérienne entre Lyon-Poitiers et la Rochelle. Ouverte depuis 2004, elle est exploitée jusqu'en 2023 par Chalair. De nombreuses entreprises locales craignent qu'elle ne soit pas reconduite. "Pourtant, cette liaison, même incomplète, est essentielle, estime Catherine Lathus, la présidente de la CCI de la Vienne. Par la route et les trains, il est trop compliqué de rejoindre l'Est et le Sud-Est du pays".

Pour l'instant, post-COVID, tous les allers-retours quotidiens sur cette ligne n'ont pas été remis en service. "La reconduction de cette ligne est d’autant plus importante qu’elle structure également l’ensemble des activités de l’aéroport, sécurise le maintien des emplois directs et indirects sur site", affirme la lettre ouverte.