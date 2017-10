Des parcs relais pour fluidifier le trafic routier dans l’agglomération Toulon Provence Méditerranée

Un nouveau parc relais a été inauguré ce mardi 31 octobre à La Seyne-sur-Mer, dans l’agglomération Toulon Provence Méditerranée. Il doit inciter les habitants à prendre le bateau-bus.

"Très beau", ce parc relais, commentent des riveraines. Avec ses arbres et son seul niveau, il s’inscrit dans le paysage et n’est pas désagréable à regarder.

Il est installé sur la corniche Michel Pacha, face à la Baie du Lazaret à La Seyne-sur-Mer et surtout au ponton qui permet de prendre le bateau-bus jusqu’à Toulon. Il devrait être principalement utilisé par ses usagers.

Inciter à utiliser les transports en commun

"Je pense que c’était utile [de faire un nouveau parking] parce qu’il y a beaucoup de monde et on se garait un petit peu n’importe où", observe une femme qui vient de s’arrêter sur le trottoir.

Le parking relais compte 114 places gratuites pour les usagers des transports en commun, dont le bateau-bus, qui fait 60 rotations par jour au ponton d’en face.

L’agglomération de Toulon compte plus de 4.000 places en parc relais. Leur but est d’encourager les habitants à délaisser leur voiture pour privilégier les transports en commun, notamment à l’approche du centre.

D’ailleurs, selon Marie-Rose, le bateau-bus, "c’est vraiment la chose idéale. C’est le meilleur moyen pour aller à Toulon. (...) Il y en a pour 20 minutes."

Fluidifier le trafic routier

"Il faut que nous apprenions à vivre comme une métropole de près de 450.000 habitants, explique Marc Vuillemot, le maire de La Seyne-sur-Mer. La voiture est polluante, la voiture génère des désagréments, des embouteillages."

"On a la mer. Il suffit de voguer dessus." – Marc Vuillemot

Si les habitants se laissent convaincre, le trafic sera "fluidifié", selon le mot de Yannick Chenevard, adjoint aux transports à la mairie de Toulon, qui estime néanmoins que l’entrée dans Toulon "se fait de manière remarquable", "quand il n’y a pas d’accident dans le tunnel".

Les habitants de La Seyne ne sont pas si modérés :"C’est toujours embouteillé. Il n’y a que le samedi et le dimanche où on circule bien". Ou encore : "Toulon, c’est comme Marseille, faut pas y rentrer."

"Toulon, c’est dramatique. C’est la ville noire." – Une habitante de l’agglomération toulonnaise

Ça ne convainc pas tout le monde

À terme, les élus voudraient que 50% des trajets soient réalisés en voiture et l’autre moitié en transports en commun ou à vélo. Un espoir à portée écologique. Et ils se montrent optimistes : le dernier sondage auprès des habitants, datant de 2008, montrait que 58% des trajets étaient réalisés en voiture, contre 65% en 2002. "Vous voyez comme on progresse vite", se réjouit Yannick Chenevard.

À la terrasse d’un café, à côté du nouveau parc relais, David l’artisan prévient cependant : il ne se mettra pas au bateau-bus. Le plombier-électricien a trop de matériel à transporter. "C’est des tuyaux, des boites électriques, des fils électriques, des câbles électriques, donc je suis obligé de prendre mon camion."

Le parc relais fait d’autres mécontents : ceux qui n’utilisent pas les transports en commun paient 22 euros la journée alors que c’est gratuit pour les autres. "C’est le bordel parce que c’est cher, dénonce Stéphane. Donc personne ne s’y met et tout le monde se met autour. Ils auraient dû faire un parc pour les personnes âgées, ça aurait été mieux."