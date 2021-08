Des passagers bloqués 30 heures à l'aéroport de Nantes à cause d'un retard sur leur avion

Les passagers du vol de Volotea V7 2214 ont embarqué samedi à 5h30 avant d'être invités à redescendre de l'avion. Au final, ils sont restés bloqués plus de 30 heures avant de pouvoir s'envoler vers Malaga, sans avoir plus d'informations de la part de la compagnie aérienne.

"Nos vacances sont gâchées", lâche Pauline, une des passagères du vol V7 2214 à destination de Malaga, en Espagne. Leur avion devait quitter le tarmac de l'aéroport de Nantes Atlantique ce samedi à 6h. Les passagers ont bien embarqué dans l'aéronef, une voix leur a annoncé un retard de 30 minutes suite à un "problème technique". Une demi-heure plus tard, le problème ne semble pas résolu.

Après plus de deux heures à attendre dans l'avion, ce dernier fait demi-tour et retourne à une porte d'embarquement, les passagers sont invités à descendre, sans plus d'informations sur la suite des évènements. On leur indique alors que leur vol devra décoller à 14h25. Celui-ci est ensuite annulé pour un autre décollage prévu vers 18 heures. En fin de journée, la nouvelle tombe comme un couperet : leur vol ne décollera pas et ils passeront donc la nuit à l'hôtel.

Fatigue, colère et larmes

Un des cars venus ce matin pour emmener les passagers du vol V7 2214 après leur nuit dans un hôtel. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"On a pleuré à cette annonce", souffle une des passagères de ce vol. Les quelques 180 passagers sont alors envoyés dans trois hôtels différents avec différents niveaux d'hébergement. "On a juste eu une salade du supermarché comme dîner hier soir", s'indigne une femme d'une cinquantaine d'année.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les passagers devaient de nouveau avoir un vol aux alentours de 6 heures mais le dimanche matin. Hier soir, certains d'entre eux affirment avoir reçu un appel de Volotea pour les prévenir que cet avion ne viendrait pas et qu'ils pourraient enfin quitter Nantes à 10h30. Mais ce matin, après avoir organisé directement avec les hôtels leur prise en charge de transport, le vol a été retardé de trois heures.

Réunis tous ensemble, les passagers du vol V7 2214 ne lâchent rien pour réussir à partir à Malaga. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Une grande famille

Devant l'enregistrement ce midi, certains avaient encore du mal à croire que cet avion allait venir. "Je serai tranquille quand j'aurai les pieds dans la piscine à Malaga", ironise un vacancier. Après quelques difficultés car certains ne semblaient pas être sur le vol, ils ont pu tous monter dans l'avion et enfin s'envoler vers 14h30.

"Je serai tranquille quand j'aurai les pieds dans la piscine à Malaga", un passager du vol V7 2214.

Dans cette mésaventure, quelques liens ont vu le jour. "Après autant de galères, on a appris à se connaître", raconte Ludovic. Une sorte de grande famille qui ne se lâchait pas dans les couloirs de l'aéroport de Nantes Atlantique, une vraie meute bien serrée. Les passagers doivent encore entamer des procédures de réclamation pour obtenir des remboursements sur leurs locations à Malaga.