Des passagers bloqués plusieurs heures à l'aéroport de Nice à cause d'une grève de la compagnie Volotea

Des heures à attendre, des avions annulés ou reportés, de nombreux passagers ont vécu une véritable galère à l'aéroport de Nice suite à une grève du 15 au 18 avril au sein de la compagnie aérienne low cost Volotea. Il s'agit de la cinquième compagnie de France en terme d'importance de trafic. De nombreux salariés, pilotes, hôtesses et stewards se mobilisent pour dénoncer leurs conditions de travail.

L'une des passagères témoigne au micro de Franceinfo. Après plus de 4 heures à l'aéroport de Nice, Charlotte embarque enfin dans un avion Volotea qui doit l'emmener à Lille. "Vers midi ils ont commencé à dire qu'il va y avoir du retard, sans donner aucune information. Jusqu'à ce que je comprenne que notre avion partait de Luxembourg et qu'il allait devoir aller au Luxembourg et revenir", explique-t-elle. Selon elle, les passagers n'ont eu aucune explications.

Pour ces passagers, le voyage tourne vite à l'expédition. "Départ prévu de Nice vendredi 15 à 19h35. Arrivés samedi 16 à 18h45", témoigne une autre passagère sur Twitter. Et ce n'est peut être pas fini, un nouveau mouvement de grève pourrait être décidé ce prochain week-end.