Des passagers d'un avion Paris - Perpignan dorment sur des lits de camp à l'aéroport de Toulouse

Ce mercredi soir, à cause du vent trop fort, l'avion de la compagnie Transavia n'a pas pu se poser à Perpignan. L'appareil a donc été dérouté vers Toulouse où la centaine de passagers a dû passer la nuit sur des lits de camp à l'intérieur de l'aéroport...

A cause du vent trop fort, l'avion Transavia n'a pu se poser à Perpignan mercredi soir / Illustration

Ce devait être un vol d'un peu plus d'une heure, c'est devenu un périple. Ce mercredi soir, une centaine de passagers embarquent à Orly sur un vol Transavia en direction de Perpignan. C'est sans compter sur le vent trop fort pour se poser dans les Pyrénées-Orientales. L'avion est donc détourné vers Toulouse, le début de la galère pour les passagers...

A l'atterrissage, la compagnie Transavia ne trouve aucun bus et aucun hôtel : des lits de camp sont donc disposés à l'intérieur de l'aéroport de Toulouse ! "Il y avait des personnes âgées et une personne en béquille, toutes livrées à elles même ! On n'a pas de nouvelles sauf un sms automatique de la compagnie « Nous déployons tous nos efforts pour vous ramener à Perpignan » . Pas de mots tellement cette compagnie est une honte," témoigne un passager sur Facebook.

Un bus devait partir ce matin de Toulouse à 7h30 pour ramener les passagers restés à Toulouse cette nuit dans les Pyrénées-Orientales.